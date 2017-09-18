Тіллерсон і Лавров проведуть зустріч в кулуарах Генасамблеї ООН

Державний секретар США Рекс Тіллерсон у неділю зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Нью-Йорку в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН.

Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США, передає Reuters.

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Однак, Держдеп не повідомив ніяких подробиць щодо того, які теми будуть обговорювати Тіллерсон і Лавров.

Серед можливих тем, зазначає Reuters - ядерна угода з Іраном 2015 року, громадянська війна в Сирії, а також ядерна та ракетна програми Північної Кореї.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня під час телефонної розмови міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров обговорив із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном необхідність активізації зусиль щодо виконання Мінських домовленостей. Також співрозмовники обговорили поточну ситуацію з сирійського врегулювання, включаючи завдання антитерористичної боротьби "на землі".