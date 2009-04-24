Російський траулер затонув біля берегів Норвегії

На борту знаходилися 17 моряків

Російський траулер затонув біля берегів Норвегії. На борту знаходилися 17 моряків, повідомляє «Франс-прес». Про це повідомили надзвичайні служби Норвегії, які направили кораблі, два вертольоти і літак на місце трагедії. За останніми даними, більшість російських моряків знаходяться на борту рятувального плоту, передає Эхо Москвы.

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