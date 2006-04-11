Шварценеггер ввів надзвичайне становище в Каліфорнії

Губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер ввів надзвичайне становище в семи північних і центральних районах штату, передає Associated Press.

На думку каліфорнійських властей, через сильні дощі життю людей, що проживають в цій зоні, а так само їх майну загрожує серйозна небезпека.

За березень в Каліфорнії випала рекордна кількість опадів за весь період спостережень. Крім того, метеорологи передбачають ще не менше десяти дощових днів. Раніше, в лютому, Арнольд Шварценеггер вже вводив надзвичайне становище у зв`язку з потребою системи каліфорнійських гребель в ремонті. Тоді на нього було витрачено 103 мільйони доларів

Лєнта.ру