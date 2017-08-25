Туреччина при Ердогані не ввійде до Євросоюзу - глава МЗС Німеччини

Глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив, що Туреччина не стане членом ЄС під час правління президента Реджепа Тайіпа Ердогана, передає РІА «Новости» з посиланням на інтерв'ю міністра газеті Bild.

«Це не означає, що ми не хочемо їх, але турецький уряд при Ердогані швидко рухається в протилежний бік від того, що являє собою Європа ... Абсолютно ясно, що Туреччина в нинішньому стані не стане членом ЄС», - сказав він.

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Раніше Ердоган, закликаючи не голосувати на виборах в Німеччині за партії, дружні канцлеру ФРН Ангелі Меркель, заявив, що вони є «ворогами Туреччини».

Зігмар Габріель назвав його слова унікальним актом втручання в суверенітет.

Реджеп Тайіп Ердоган різко відреагував на слова глави МЗС Німеччини Зігмара Габріеля про втручання в справи країни і порадив йому «знати своє місце».