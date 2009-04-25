Мексика та США - на порозі пандемії «свинячого грипу»

У Мексиці і США на новий штам грипу свиней захворіли вже більш як тисяча осіб, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Рейтер.

За даними експертів охорони здоров`я США і Мексики, існують ознаки, за якими видно, що відбувається нове розповсюдження інфекції на території країни.

Влада Мексики закрила школи в заражених районах і розпочала масову вакцинацію. Поки що медексперти за крок від того, аби оголосити про пандемію розповсюдження інфекції. Офіційно підтверджено, що від свинячого грипу загинули 20 осіб, ще 48 померли від хвороби із симптомами, схожими на грип, і ці жертви поки що зачисляються до загального списку загиблих від свинячого грипу.

Загалом у Мексиці захворіли понад тисяча людей. Лікарі попереджують, що випадків зараження буде більше, оскільки інфекція розповсюджується між людьми.

"Вірус мутував і від свиней передався людям", - сказав міністр охорони здоров`я країни Хосе Ангел КОРДОВА.

8 випадків захворювання на нову форму грипу свиней були також зареєстровані на півдні США.

Всесвітня організація охорони здоров`я (ВООЗ)заявила про готовність протистояти грипу свиней, що розповсюджується переважно в Мексиці.

Для боротьби з новим, раніше не поміченим ні у свиней, ні у людей штамом грипу ВООЗ вже заготовлює спеціальний препарат - Таміфлю (Tamiflu), який також відомий під назвою оселтамівір. Ефективність препарату проти нового вірусу вже доведена: він здатний не лише вилікувати грип, а й попередити його подальше розповсюдження.

Крім того, ВООЗ повідомила, що до Мексики прямують її співробітники, які допоможуть місцевій владі відстежувати розповсюдження хвороби й необхідні лабораторні дослідження і діагностику.