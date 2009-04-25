Сомалійські пірати захопили німецький зерновоз

Сомалійські пірати захопили в Аденській затоці німецький зерновоз, під час захоплення жодний із 17 членів екіпажу не постраждав, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

За останні декілька тижнів напади піратів поблизу східно-африканського узбережжя різко почастішали, попри постійну присутність у регіоні флоту іноземних військових кораблів. За деякими даними, зараз у заручниках у піратів перебувають більш як 250 чоловік.

Раніше стало відомо, що Північноатлантичний альянс продовжив військову операцію проти сомалійських піратів в Аденській затоці на два місяці. Як очікується, наприкінці квітня 2009 року флотилія з чотирьох кораблів НАТО здійснить візит до Пакистану, а відтак повернеться в район патрулювання, де й перебуватиме до 20 червня.

Зараз патрулюванням прибережних вод Сомалі займаються військові кораблі декількох країн світу, включаючи Південну Корею, Росію, а також Євросоюз. Лише з початку 2009 року пірати Сомалі здійснили напади на декілька десятків суден. Частина з них була врятована завдяки зусиллям військових.