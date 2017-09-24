Меркель назвала свою партію найбільшою силою у майбутньому уряді

Чинний канцлер ФРН Ангела Меркель, коментуючи попередні результати виборів у Бундестаг, заявила про готовність сформувати новий уряд Німеччини, пише BBC.

"Ми - найсильніша партія, і наша задача - сформувати уряд", - заявила Меркель під час виступу перед прихильниками.

"Звичайно, ми сподівалися на кращий результат", - додала вона.

«Ми в будь-якому випадку будемо переважною силою в створюваному уряді», - сказала вона.

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Меркель поки не назвала можливих партнерів по коаліції, заявивши про бажання обговорити це з іншими партіями. Про готовність вести з альянсом "ХДС/ХСС" переговори про урядової коаліції вже заявили "Зелені", які, за даними екзит-полів, набрали 9,5%

Як повідомлялося, згідно з інформацією екзит-полів, "ХДС/ХСС" набирає 32,25%, СДПН - 20%, "Альтернатива для Німеччини" - 13,5%.