Штаб Нємцова оголосив дані екзит-полів в Сочі

Передвиборчий штаб Бориса Нємцова оголосив результати екзит-полів на виборах мера Сочі.

За його даними, 46% виборців проголосували за Пахомова, 35% за Нємцова і ще 17% за комуніста Дзаганію.

Представники штабу Нємцова відзначають, що поки не відомий розклад по 30 тис бюлетенів тих, хто голосував достроково. А ця інформація тим більше важлива, що ще вчора таких осіб було всього 5% від числа виборців, а зараз їх уже 11%.

Газета.ру