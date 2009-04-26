Штаб Нємцова оголосив дані екзит-полів в Сочі
20:09, 26 квітня 2009Світ
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Не відомий розклад по 30 тис бюлетенів
Передвиборчий штаб Бориса Нємцова оголосив результати екзит-полів на виборах мера Сочі.
За його даними, 46% виборців проголосували за Пахомова, 35% за Нємцова і ще 17% за комуніста Дзаганію.
Представники штабу Нємцова відзначають, що поки не відомий розклад по 30 тис бюлетенів тих, хто голосував достроково. А ця інформація тим більше важлива, що ще вчора таких осіб було всього 5% від числа виборців, а зараз їх уже 11%.
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