Ірак та Туреччина проводять спільні військові навчання після курдського референдуму

Ірак та Туреччина в вівторок, 26 вересня, розпочали спільні військові навчання на іраксько-турецькому кордоні. Маневри стартували наступного дня після суперечливого референдуму про незалежність, який відбувся в іракському Курдистані 25 вересня, як повідомляє DW.

Командувач іракського війська генерал-майор Отман аль-Ганмі назвав навчання "масштабними". Деталей він не повідомив, передає інформагенція dpa.

Іракський Курдистан перебуває під міжнародним тиском через референдум. Верховний суд Іраку оголосив плебісцит неконституційним. Сусіди - Іран та Туреччина - неодноразово різко критикували референдум. Проти виступали також ООН і США. У регіоні та світі побоюються, що прагнення іракських курдів до незалежності розпалить регіональну кризу.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 26 вересня пригрозив застосувати "всі можливості" - економічні, безпекові, військові, - у відповідь на дії курдського регіонального уряду. На його думку, уряд Курдистану може втягнути регіон у "етнічну міжусобну війну", цитує Reuters. Напередодні Ердоган уже погрожував перекрити нафтопровід, за допомогою якого з півночі Іраку транспортується нафта за кордон. Туреччина - один із найзапекліших критиків прагнень іракського Курдистану до незалежності. Анкара боїться, що це посилить подібні настрої серед мільйонів турецьких курдів.

Референдум про незалежність не є зобов'язувальним. У курдському регіональному уряді хочуть використати його як аргумент у переговорах із центральним урядом у Багдаді про відділення багатого на нафту регіону. Водночас в уряді в Багдаді у вівторок заявили, що виключають можливість переговорів про незалежність Курдистану.

Явка виборців на курдському референдумі склала 72 відсотків. Із них, за попередніми результатами, понад 90 відсотків підтримали незалежність регіону, передають місцеві ЗМІ. Остаточні результати підрахунку бюлетенів очікуються до середи.