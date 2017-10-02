У Лас-Вегасі повідомили про "численних" поранених після стрілянини
09:43, 02 жовтня 2017Світ
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В місцеву лікарню доставлено людей з вогнепальними пораненнями.
Точних даних про потерпілих поки немає / @fjsaidfj
Жертви з вогнепальними пораненнями були доставлені в лікарні після масової стрілянини в Лас-Вегасі в неділю. Прес-секретар Медичного центру Університету Данита Коен сказала, що лікарня Лас-Вегаса приймає "кількох людей з вогнепальними пораненнями.
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У неї більше не було ніякої безпосередньої інформації, передає AP. Влада закрила частину Лас-Вегаса після отримання повідомлень про стрілка.
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