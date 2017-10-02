Стрілянина на концерті в Лас-Вегасі: загинули 20 людей, понад 100 отримали поранення (відео)

Поруч з казино Mandalay Bay у Лас-Вегасі відбулася стрілянина, невідомий відкрив вогонь під час фестивалю кантрі. В результаті стрілянини загинули 20 людей, ще понад 100 були поранені. Про це повідомляє Associated Press у Twitter.

Серед загиблих виявилися в тому числі офіцери поліції, які були присутні на концерті як глядачі, передає AP.

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Las Vegas'ta halka taramalı tüfekle ateş açılırken sahnede yer alan şarkıcı Jake Owen,ne olduğunu anlamadan şarkısını söylemeye devam etti. pic.twitter.com/ug2s03ptpo — Haberler (@Haberler) October 2, 2017

Як повідомляв УНІАН, у Лас-Вегасі чоловік відкрив вогонь з автомата по натовпу. Поліція Лас-Вегаса вже повідомила, що злочинець нейтралізований.