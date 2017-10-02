Трамп оголосив п'ятиденну жалобу за жертвами стрілянини в Лас-Вегасі

Державні прапори США на всіх державних будівлях і установах у країні і за кордоном, включаючи Білий дім, а також на всіх кораблях ВМФ США будуть приспущені на п'ять днів - до заходу 6 жовтня - на знак жалоби за загиблими під час стрілянини у Лас-Вегасі 1 жовтня. Про це йдеться в офіційній декларації президента США Дональда Трампа, передають Відомості.

Читайте також"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за стрілянину в Лас-Вегасі«Розбито серце нації. Ми сумуємо разом з тими, чиї рідні і близькі були вбиті і поранені під час жахливої трагедії минулої вночі в Лас-Вегасі, Невада», - йдеться в документі.

Перед цим Трамп назвав подію «актом чистого зла» і пообіцяв у середу побувати в Лас-Вегасі і відвідати сім'ї жертв трагедії. «Наша єдність не може бути зруйнована злом. Наші зв'язки не можуть бути роз'єднані насильством», - сказав президент США.

За останніми даними, число загиблих під час стрілянини в Лас-Вегасі зросло до 58 осіб, не менше 515 поранені. Людей розстрілювали з номера готелю Mandalay Bay, розташованого на 32 поверсі. Нападником був 64-річний Стівен Паддок.Чоловік відкрив вогонь по відвідувачах фестивалю кантрі-музики. У його кімнаті було знайдено не менше 10 гвинтівок. Коли поліцейські увірвалися в номер Паддока, чоловік вже був мертвий.

Недільний розстріл став наймасовішим вбивством із застосуванням вогнепальної зброї в історії США.