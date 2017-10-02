Стрілок з Лас-Вегасу наклав на себе руки до прибуття спецпризначенців – ЗМІ
Мотиви 64-річного чоловіка, який вбив щонайменше 50 чоловік у Лас-Вегасі, наразі невідомі.
64-річний Стівен Педдок, який вбив принаймні 50 чоловік у Лас-Вегасі, наклав на себе руки до входу в його готельний номер спецпризначенців.
Про це повідомляє The Associated Press у Twitter.
«Стрілок з Лас-Вегасу вбив себе до входу в його готельний номер», – йдеться в повідомленні.
BREAKING: Police: Las Vegas shooter killed himself prior to their entry into his hotel room.— The Associated Press (@AP) 2 жовтня 2017 р.
Як повідомляв УНІАН раніше, поруч з казино Mandalay Bay у Лас-Вегасі відбулася стрілянина, невідомий відкрив вогонь під час фестивалю кантрі. В результаті стрілянини загинули 50 людей, ще понад 400 були поранені.
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Згідно із даними поліції, стрілянину відкрив 64-річний чоловік на ім’я Стів Педдок, мотиви його вчинку наразі невідомі.