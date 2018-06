Стрілок з Лас-Вегасу наклав на себе руки до прибуття спецпризначенців – ЗМІ

64-річний Стівен Педдок, який вбив принаймні 50 чоловік у Лас-Вегасі, наклав на себе руки до входу в його готельний номер спецпризначенців.

Про це повідомляє The Associated Press у Twitter.

«Стрілок з Лас-Вегасу вбив себе до входу в його готельний номер», – йдеться в повідомленні.

BREAKING: Police: Las Vegas shooter killed himself prior to their entry into his hotel room.