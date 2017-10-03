Сімейна пара обдурила магазин Amazon на $1,2 мільйона

Чоловік і дружина з американського штату Індіана знайшли спосіб обманювати один з найбільших в світі інтернет-магазинів Amazon, знайшовши лазівку в правилах доставки товарів, про це повідомляє видання The Star Press.

Користуючись послугами магазину, Ерін і Чи Фінан помітили, що бракований або зіпсований товар не обов'язково повертати до того, як покупець отримає замість нього новий. Сімейна пара зареєструвала більше 100 записів у системі, з допомогою яких замовляла різноманітну електроніку.

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Отримавши товар, шахраї повідомляли в магазин про брак і вимагали заміни. Отримавши заміну, сім'я не квапилася повертати продавцю «зламаний» товар, а представники магазину не вимагали з них повернення. Таким чином, шахраї «дублювали» свої замовлення, продаючи отримані товари через посередників.

За час своєї діяльності родина аферистів заробила близько 1,2 млн доларів на продажу бракованої» електроніки. Однак їх схема була розкрита, і тепер подружжю загрожує до 20 років ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, у Франції за день до аукціону злодій вкрав картину Ренуара. Вартість картини складає 25-30 тисяч євро.