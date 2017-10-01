Зняв зі стіни і вийшов непоміченим: у Франції за день до аукціону злодій вкрав картину Ренуара

У Франції за день про проведення аукціону вкрали відому картину художника П'єра Огюста Ренуара «Портрет молодої блондинки», пише Franceinfo.

Картина була вкрадена з аукціонного будинку в місті Сен-Жермен-ан-Ле, де повинна була бути виставлена на торги в неділю, 1 жовтя.

Видання пише, що злодій просто зняв картину зі стіни і непоміченим покинув будівлю, коли її виставили для огляду до аукціону.

Полотно оцінюють у 25-30 тисяч євро.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Франції знайшли зображення оголеної жінки, яке за припущеннями експертів, може бути ескізом "Мони Лізи" художника Леонардо да Вінчі. Зазначається, що зображення виконане за допомогою вугілля та відоме як «Мона Ванна» вважалося роботою іншого художника, однак, після проведення експертиз, з’явилися припущення, що автором є саме да Вінчі.