У Кремлі пригрозили переслідуванням за заклики вийти на мітинги в день народження Путіна

У Кремлі попередили, що влада «переслідуватиме за законом» за заклики вийти на несанкціоновані мітинги 7 жовтня - в день народження президента РФ Володимира Путіна.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи заклик до громадян російського опозиціонера Олексія Навального вийти на мітинг 7 жовтня.

«Ви знаєте, що заклики на несанкціоновані заходи і мітинги, публічні заклики йдуть в розріз із чинним законодавством, і, безумовно, ті, хто виступає з такими закликами, переслідуються за законом», - зазначив Пєсков.

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2 жовтня Навальний втретє за рік був відправлений під арешт. Симоновський суд Москви присудив йому 20 діб арешту за пости в соціальних мережах із закликом виходити на мітинг в Нижньому Новгороді. Суд визнав Навального винним у повторному порушенні порядку організації масових акцій.

«Якщо раніше мене саджали за несанкціонований мітинг, то зараз мене вже за цілком легальний мітинг заарештовують. Напевно, це такий подарунок на путінський ювілей», - сказав Навальний, коментуючи рішення суду.

У жовтні він планував провести в російських містах ще кілька акцій, зокрема 7 жовтня передбачається провести захід у Санкт-Петербурзі.

7 жовтня Путіну виповнюється 65 років.