"Подарунок до дня народження Путіна": суд заарештував Навального на 20 діб

Симоновський районний суд Москви заарештував опозиційного політика Олексія Навального на 20 діб за неодноразові заклики до участі в неузгоджених акціях, повідомляє "Медиазона".

Навального відправили до спецприймальника.

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Суддя Хизир Муссакаєв заявив, що докази провини Навального не викликають у нього сумнівів. На думку суду, адміністрація Нижнього Новгорода не погодила мітинг прихильників Навального 29 вересня, організатору було про це відомо, але він усе одно розмістив анонс акції в соцмережах.

Політик відреагував на вердикт зверненою до судді фразою: "Ваша честь, я вас не візьму із собою у прекрасну Росію майбутнього".

У своєму Twitter Навальний написав, що його арешт приурочено до 65-річчя президента РФ Володимира Путіна, яке святкуватимуть 7 жовтня.

"20 діб арешту. Дідуган Путін так злякався наших мітингів у регіонах, що вирішив порадувати себе до ювілею невеликим подарунком. Так спокійніше", – ідеться у твіті.