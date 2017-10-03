Сьогодні прихильник жорсткої лінії щодо РФ посол США Хантсман вручить Путіну вірчі грамоти

У Кремлі заявили, що реанімація відносин США і РФ - в інтересах усього світу, і сподіваються, що новий посол США в Росії Джон Хантсман зробить вклад у цей процес.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, президент РФ є «послідовним прихильником реанімації» відносин між США і Росією.

«Він (Путін) вважає, що це в інтересах не лише народів двох країн, а й усього світу. Причому президент Путін послідовний у цьому своєму переконанні», - підкреслив Пєсков.

За його словами, Путін не раз підкреслював, що, на жаль, «реалізація таких намірів поодинці неможлива без партнерів».

«Поки що з взаємністю є певні проблеми, але, безумовно, ми сподіваємося, що на чолі з новим послом принаймні американське диппредставництво в Москві зможе робити свій вагомий внесок у справу реставрації наших відносин від тієї шкоди, якої завдано діями Вашингтона», - сказав Пєсков.

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При цьому він зазначив, що сьогодні Хантсман вручить вірчі грамоти Путіну.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня президент США Дональд Трамп висунув колишнього губернатора штату Юта Хантсмана на посаду посла США в Росії.

57-річний Хантсман в 1992-1993 роках обіймав посаду посла США в Сінгапурі, в 2005-2009 роках був губернатором штату Юта, в 2009-2011 роках - послом США в Китаї. У 2011 році оголошував про намір брати участь у президентських виборах як кандидат від Республіканської партії, проте пізніше виступив на підтримку Мітта Ромні.

Хантсман вважається прихильником жорсткої лінії щодо Росії. Він очолював експертно-аналітичний центр Atlantic Council.