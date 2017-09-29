Сенат США затвердив екс-губернатора Хантсмана послом у Росії
03:51, 29 вересня 2017Світ
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Раніше комітет сенату США у закордонних справах підтримав призначення Хантсмана на цей дипломатичний пост.
Джон Хантсман / REUTERS
Сенат США затвердив екс-губернатора штату Юта Джона Хантсмана в якості нового посла в Росії. Про це повідомляє NBC News.
Його кандидатуру запропонував президент США Дональд Трамп. Раніше комітет сенату США у закордонних справах підтримав призначення Хантсмана на цей дипломатичний пост.
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Хантсман обіймав посаду губернатора Юти з 2005 по 2009 рік, а з 2009 по 2011 рік був послом США в Китаї.
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