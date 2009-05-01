Грузинські безпілотники стежать за кораблями ЧФ

Грузинські безпілотні літальні апарати (БПЛА) здійснюють розвідувальні польоти в районі перебування кораблів Чорноморського флоту, що несуть бойове чергування біля берегів Абхазії, повідомив РІА “Новости” офіцер одного з кораблів, який напередодні повернувся до Севастополя.

"За кожним кораблем Чорноморського флоту ведеться повітряна розвідка за допомогою БПЛА. Хоча кораблі ЧФ патрулюють тільки зону безпеки біля берегів Абхазії, грузинська сторона цілодобово здійснює контроль за кожним нашим маневром. Відразу за портом Новий Афон, в безпосередній близькості від корабля з`являється БПЛА, який протягом двох годин веде аерофоторозвідку, потім його змінює наступний БПЛА", - сказав співрозмовник агентства.

Оскільки порушення повітряного кордону з боку БПЛА не відбувається, контрзаходів російська сторона не вживає. "Безпілотники висять на дистанції близько 200-300 метрів і на висоті до 500 метрів", - сказав офіцер.

"У нейтральних водах, крім повітряного спостереження, за нашими кораблями стежать і грузинські військові катери, причому не радянського виробництва - з артилерійським озброєнням і пусковими установками протикорабельних ракет типу "Гарпун". Грузинські катери іноді наближаються на дистанцію до 600 метрів, демонструючи при цьому високі ходові якості на швидкості до 45-50 вузлів", - заявив офіцер ЧФ.

Під час збройного конфлікту в Південній Осетії в серпні 2008 року практично весь корабельний склад ВМС Грузії був знищений російським спецназом в районі Поті, нагадує агентство.

За неофіційними даними, допомогу Грузії у відновленні боєготовності ВМС надають США, надаючи в їх розпорядження швидкохідні військові катери та кораблі малої водотоннажності.

У грудні 2008 року малий протичовновий корабель ЧФ "Єйськ", перебуваючи в територіальних водах Абхазії, знищив п`ять грузинських безпілотних розвідників.