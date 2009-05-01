НАТО: риторику Росії дедалі складніше пов'язувати з реальністю

Офіційний представник Північноатлантичного альянсу Джеймс Аппатурай назвав заяви президента РФ Дмитра Медведєва щодо провокаційного характеру військових навчань НАТО в Грузії "риторикою, яку дедалі складніше пов`язувати з реальністю", передає у четвер агентство Франс Прес.

"Росія продовжує дивуватися з цих навчань, хоча її поінформували з самого початку і вона відповіла відмовою на численні запрошення відправити туди спостерігачів", - сказав Аппатурай, наголосивши, що йдеться зовсім не про масштабні військові навчання. Також представник НАТО зазначив, що майбутні учення "засновані на сценарії ООН з підтримки миру".

Аппатурай зауважив, що російський президент не випадково робить заяви про провокаційний характер майбутніх навчань саме в той день, коли Росія підписує двосторонні угоди з Абхазією і Південною Осетією про охорону кордонів.

Раніше представник НАТО заявив, що підписання угод не відповідає інтересам довгострокового миру і безпеки в регіоні Південного Кавказу.

"Союзники дуже ясно заявили про те, що вони підтримують територіальну цілісність і суверенітет Грузії", - цитує РІА “Новости”.

Багатонаціональні навчання під егідою НАТО Cooperative Longbow 09/Cooperative Lancer 09 пройдуть в Грузії з 6 травня по 1 червня, в них візьмуть участь близько 1,3 тисяч військовослужбовців з 19 країн альянсу та його партнерів. Навчання є військово-штабними і проходитимуть без використання зброї і військової техніки.