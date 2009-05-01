Пандемія свинячого грипу триває: 508 інфікованих у 12 країнах світу

Всесвітня організація охорони здоров`я підтвердила вже 508 випадків зараження свинячим грипом у 12 країнах світу.

За даними ІТАР-ТАСС, медики вже зареєстрували небезпечне захворювання в Австрії (1), Великій Британії (8), Німеччині (3), Ізраїлі (2), Іспанії (13), Канаді (34), Коста-Ріці (2), Мексиці (312), Новій Зеландії (3), Нідерландах (1), США (128) і Швеції (1).

У США через свинячий грип закрито понад 300 шкіл

Як повідомлялося напередодні, ВООЗ відмовляється від назви грипу “свинячий”, щоб уникнути невдалого терміну, через який свині видаються як небезпечні тварини. Таке рішення, за заявою офіційного представника ВООЗ Річарда ТОМСОНА, було ухвалене після того, як світова аграрна індустрія і продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) висловили стурбованість такою назвою. Термін, на їхню думку, вводить в оману споживачів, які відмовляються від купівлі свинини і виробів з неї, і приводить до безпідставного забою свиней у ряді країн.

Як зазначив Р.ТОМСОН, тепер грип називатиметься науковим терміном H1N1 грип А. Раніше Європейська комісія підтвердила, що ухвалила рішення називати новим вірусом грипу, а не свинячим грипом, захворювання, якому ВООЗ у середу присвоїла 5-й рівень загрози інфікування населення. На думку єврокомісара з охорони здоров`я, "краще використовувати термін новий вірус грипу, щоб уникати аналогії із захворюванням тварин".

У самій Мексиці - вогнищі захворювання - споживання свинини і продуктів з неї вже впало на 85%, що виробники і продавці пов`язують, перш за все, з невдалою назвою вірусного захворювання.

У США через розповсюдження свинячого грипу тимчасово закриті вже понад 300 шкіл. Про це повідомило міністерство освіти, зазначивши, що на "вимушені канікули" відправлені близько 200 тис. учнів.