Довіра до Медведєва падає

Дмитру Медведєву сьогодні довіряють 68% жителів Росії.

Це мінімальний рівень за весь час його президентства. Такі дані «Эхо Москвы» надали соціологи Левада-центру. Вони провели щомісячне дослідження ступеня довіри росіян до керівників держави. На думку соціологів, максимальний рейтинг у Дмитра Медведєва був у вересні після війни з Грузією. Тоді йому довіряли 83% опитаних. Аналогічна ситуація і зі ставленням росіян до прем`єр-міністра Володимира Путіна. Його рейтинг довіри зараз мінімальний за останній рік – 76%. Менше половини жителів країни – 43% - зараз вважають, що справи в державі йдуть в правильному напрямку.