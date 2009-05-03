Швидкісні автошляхи Японії фактично блоковані

Затор на основних швидкісних автошляхах Японії в неділю, коли жителі країни на свята масово виїжджають з великих міст до провінції, розтягнулися більш ніж на 30 кілометрів, а в деяких місцях - на 40 і 50, повідомив Центр інформації дорожнього руху Японії.

Травневі свята в Японії почалися 2 травня і офіційно триватимуть до 6 травня. Тоді ж на дорогах утворилися затори від центральних міст у бік провінції. Свого піку вони досягли в неділю вдень.

Затори у зворотний бік - від провінції до центру - очікуються вже з другої половини понеділка.

Завантаженість швидкісних автомагістралей цього року значно вища, ніж буває зазвичай в травневі свята. Це пов`язано з набуттям чинності з квітня єдиного тарифу для всіх платних автодоріг, за винятком ділянок біля Токіо і Осаки, у розмірі всього 10 доларів незалежно від відстані. Таким чином, плата за проїзд знизилася у кілька разів, а автотуризм став набагато привабливіший за подорожі на потягах і літаках.

Прибуток ресторанів, кафе і магазинів в зонах відпочинку на розв`язках доріг б`є всі рекорди, повідомили в неділю японські ЗМІ. Економісти розраховують, що масове пересування населення по країні неминуче повинне призвести до зростання споживання в провінції.