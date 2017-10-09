Мадуро подякував Трампу за свою популярність
02:48, 09 жовтня 2017Світ
84 0
Раніше він знову розкритикував американського президента, заявивши, що «Трамп читає з папірця».
Ніколас Мадуро / REUTERS
Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що американський президент Дональд Трамп забезпечив йому популярність. Про це він сказав, виступаючи на державному телебаченні, передає Reuters.
Читайте такожПрезидент Венесуели порівняв Трампа з Гітлером
«Це честь, коли глава імперії згадує мене кожен день. Це значить, що я роблю щось правильно!» — сказав венесуельський президент.
За словами Мадуро, Трамп зробив його відомим по всьому світу».
«Кожен раз, коли він згадує мене, я подобаюся їм ще більше», — додав Мадуро.
Раніше він знову розкритикував американського президента, заявивши, що «Трамп читає з папірця».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter