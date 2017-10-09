Мадуро подякував Трампу за свою популярність

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що американський президент Дональд Трамп забезпечив йому популярність. Про це він сказав, виступаючи на державному телебаченні, передає Reuters.

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«Це честь, коли глава імперії згадує мене кожен день. Це значить, що я роблю щось правильно!» — сказав венесуельський президент.

За словами Мадуро, Трамп зробив його відомим по всьому світу».

«Кожен раз, коли він згадує мене, я подобаюся їм ще більше», — додав Мадуро.

Раніше він знову розкритикував американського президента, заявивши, що «Трамп читає з папірця».