У ПАРЄ назвали "безпрецедентним викликом" відмову Росії сплачувати внески

Головуючий на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в.о. президента ПАРЄ сер Роджер Гейл назвав безпрецедентним викликом відмову Російської Федерації сплачувати внески в організацію.

Про це він сказав на засіданні осінньої сесії ПАРЄ у Страсбурзі, яке транслюється на сайті асамблеї.

"Одна з наших країн-членів - Російська Федерація - поінформувала генерального секретаря Ради Європи, що вона призупиняє перерахування решти частини свого фінансового внеску на 2017 рік в бюджет організації", – зауважив Гейл.

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"Зрозуміло, що це рішення демонструє безпрецедентний виклик організації", - наголосив Гейл.