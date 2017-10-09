У ПАРЄ назвали "безпрецедентним викликом" відмову Росії сплачувати внески
14:01, 09 жовтня 2017Світ
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У ПАРЄ розкритикували відмову Росії сплачувати внески в бюджет Ради Європи.
У ПАРЄ зазначили, що рішення РФ демонструє "безпрецедентний виклик організації" / фото УНІАН
Головуючий на сесії Парламентської асамблеї Ради Європи в.о. президента ПАРЄ сер Роджер Гейл назвав безпрецедентним викликом відмову Російської Федерації сплачувати внески в організацію.
Про це він сказав на засіданні осінньої сесії ПАРЄ у Страсбурзі, яке транслюється на сайті асамблеї.
"Одна з наших країн-членів - Російська Федерація - поінформувала генерального секретаря Ради Європи, що вона призупиняє перерахування решти частини свого фінансового внеску на 2017 рік в бюджет організації", – зауважив Гейл.
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"Зрозуміло, що це рішення демонструє безпрецедентний виклик організації", - наголосив Гейл.
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