Число жертв вибуху в столиці Сомалі зросло до 231 людини

В результаті потужного вибуху бомби в столиці Сомалі Могадішо загинула 231 людина, ще близько 275 отримали поранення.

Про це повідомив сенатор Абшир Абді Ахмед, передає Associated Press.

За його словами, тіла багатьох загиблих ще не ідентифіковані. Місцева влада вважає, що кількість жертв ще може збільшиться.

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В міністерстві закордонних справ країни зазначили, що вибухом також було пошкоджено будівлю посольства Катару, додає CNN.

Раніше повідомлялося, що жертвами найбільшого в історії країни теракту стали 189 осіб, більше 200 отримали поранення, десятки пропали без вісті.

Як повідомляв УНІАН, начинена вибухівкою вантажівка злетіла на повітря 14 жовтня поруч з будівлею готелі у районі Ходан в Могадішо. За деякими даними, прогриміло не менше двох вибухів.

Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне з терористичних угруповань. Проте влада країни звинувачує в теракті пов'язану з "Аль-Каїдою" радикальне ісламістське угрупування "Аш-Шабаб", яка веде озброєну боротьбу проти легітимних властей і на рахунку якої десятки терактів на території країни.