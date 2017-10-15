Теракт у столиці Сомалі: кількість загиблих зросла до 189, більше 200 поранені (фото, відео)
16:07, 15 жовтня 2017Світ
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Президент оголосив три дні жалоби, лікарні переповнені. Терористи обрали для атаки найбільш населений район в Могадішо.
Кількість загиблих унаслідок вибуху вантажівки в столиці Сомалі Могадішо збільшилася до 189 осіб. Про це повідомляє агентство Associated Press.
Як підтвердили в правоохоронних структурах Сомалі, станом на неділю відомо про 189 жертв, ще понад 200 чоловік продовжують знаходиться в лікувальних установах.
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Влада Сомалі назвала вчорашній вибух найбільшим за кількістю жертв в історії Могадішо. Терористи обрали для атаки найбільш населений район в столиці.
Раніше повідомлялося про 85 загиблих. Нагадаємо, вибух начиненої вибухівкою вантажівки стався біля входу в готель в центрі міста.
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