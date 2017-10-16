Біля резиденції президента Південної Кореї виявили пропагандистські листівки КНДР

Біля резиденції президента Південної Кореї «Чхонваде» знайдені листівки, які, як передбачається, містять північнокорейську пропаганду, повідомляє «Ренхап».

На листівках містяться заяви, які засуджують політику Південної Кореї і США . Наприклад, в одному з текстів висловлюється жалість до Сеулу за те, що Південна Корея поклалася на захист США, так як Штати самі бояться Пхеньяну.

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Представник служб безпеки резиденції заявив, що в даний момент ведеться розслідування з метою з'ясувати, як листівки потрапили на територію «Чхонваде».

Раніше в Північній Кореї назвали мету ядерної програми.