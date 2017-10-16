Біля резиденції президента Південної Кореї виявили пропагандистські листівки КНДР
10:32, 16 жовтня 2017Світ
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На листівках містяться заяви, які засуджують політику Південної Кореї і США.
Ілюстрація / REUTERS
Біля резиденції президента Південної Кореї «Чхонваде» знайдені листівки, які, як передбачається, містять північнокорейську пропаганду, повідомляє «Ренхап».
На листівках містяться заяви, які засуджують політику Південної Кореї і США . Наприклад, в одному з текстів висловлюється жалість до Сеулу за те, що Південна Корея поклалася на захист США, так як Штати самі бояться Пхеньяну.
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Представник служб безпеки резиденції заявив, що в даний момент ведеться розслідування з метою з'ясувати, як листівки потрапили на територію «Чхонваде».
Раніше в Північній Кореї назвали мету ядерної програми.
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