Кім Чен Ин назвав ядерну програму КНДР "дорогоцінним мечем"
Також під час виступу Кім Чен Ин визнав, що протистояння Північної Кореї з США, Японією, Південною Кореєю та іншими країнами у зв'язку з програмою Пхеньяну зі створення ядерної зброї являє собою "складну міжнародну ситуацію".
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин назвав ядерну програму Пхеньяна "дорогоцінним мечем", покликаним захистити КНДР від агресії. Про це повідомляє Voice of America.
"Ядерна зброя є потужною силою стримування, що гарантує суверенітет країни в умовах затяжних ядерних загроз американських імперіалістів", - заявив лідер КНДР.
Його заява прозвучала на пленумі Центрального комітету правлячої Трудової партії Кореї в суботу, майже одночасно з заявою президента США Дональда Трампа про те, що "тільки одна річ зупинить Північну Корею".
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Також під час виступу Кім Чен Ин визнав, що протистояння Північної Кореї з США, Японією, Південною Кореєю та іншими країнами у зв'язку з програмою Пхеньяну по створенню ядерної зброї являє собою "складну міжнародну ситуацію".
При цьому Кім Чен Ин пообіцяв продовжувати розвивати економіку країни паралельно з розвитком збройової програми КНДР, незважаючи на посилення санкцій ООН, спрямованих на зниження доходів Пхеньяну від експорту. За його словами, Північна Корея проходить через "випробування" в "суворій" обстановці, але незважаючи на це її економіка зростає.