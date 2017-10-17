Кількість жертв подвійного теракту в Сомалі сягнула 300 осіб

Кількість загиблих в результаті вибуху замінованої вантажівки в суботу, 14 жовтня, в столиці Сомалі перевищила 300 осіб.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на голову служби швидкої допомоги міста Абдікадіра Абдірахмана.

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"Ми підтверджуємо, що в результаті вибуху загинули більше 300 осіб. Кількість жертв може збільшитися, оскільки деякі люди все ще вважаються зниклими безвісти", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що жертвами найбільшого в історії країни теракту стали 276 людей, більше 300 отримали поранення, десятки пропали без вісті.

Як повідомляв УНІАН, начинена вибухівкою вантажівка злетіла на повітря 14 жовтня поруч з будівлею готелі у районі Ходан в Могадішо. За деякими даними, прогриміло не менше двох вибухів.

Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне з терористичних угруповань. Проте влада країни звинувачує в теракті пов'язане з "Аль-Каїдою" радикальне ісламістське угрупування "Аш-Шабаб", яка веде озброєну боротьбу проти легітимних властей і на рахунку якої десятки терактів на території країни.