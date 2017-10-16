Кількість жертв вибуху в Сомалі зросла до 276, поранено близько 300 осіб

Число загиблих в результаті вибухів у столиці Сомалі Могадішо 14 жовтня збільшилася до 276 осіб.

Про це повідомив міністр інформації Сомалі Абдірахман Осман на своїй сторінці в Twitter.

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"Кількість жертв зросла до 276, ще близько 300 осіб отримали поранення в результаті варварського нападу групи терористів "Аш-Шабаб"", - сказано в повідомленні.

The death toll rises to 276 as of now and around 300 injured as a result of yesterday's barbaric attack by terrorists' group Al-Shabaab at KM5 junction in #Mogadishu, #Somalia — Abdirahman O. Osman (@engyarisow) October 15, 2017

Раніше повідомлялося, що жертвами найбільшого в історії країни теракту стали 231 людина, більше 275 отримали поранення, десятки пропали без вісті.

Як повідомляв УНІАН, начинена вибухівкою вантажівка злетіла на повітря 14 жовтня поруч з будівлею готелі у районі Ходан в Могадішо. За деякими даними, прогриміло не менше двох вибухів.

Відповідальність за напад поки не взяло на себе жодне з терористичних угруповань. Проте влада країни звинувачує в теракті пов'язане з "Аль-Каїдою" радикальне ісламістське угрупування "Аш-Шабаб", яка веде озброєну боротьбу проти легітимних властей і на рахунку якої десятки терактів на території країни.