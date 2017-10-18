Зруйновану і спустошену Ракку показали з безпілотника (відео)

Телеканал CNN опублікував знятий з безпілотника відеозапис в сирійському місті Ракка, яке було звільнене від бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава».

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На відеозаписі видно пусті вулиці і майже зруйновані будівлі, в одному з районів міста йде дим, на площі Paradise Square роз'їжджають позашляховики Демократичних сил Сирії.

Також показано стадіон і національний госпіталь в центрі міста, які вважалися «останнім оплотом» терористів.

This drone video, filmed on the brink of ISIS' defeat in Raqqa, shows what may have been jihadists' last strongholds https://t.co/eg9SVW3Snhpic.twitter.com/SKd1PiWa5h — CNN International (@cnni) October 17, 2017

Раніше стало відомо, що сирійське місто Ракка було повністю звільнене від бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава».

Агентство Reuters повідомляє, що сирійські повстанці 17 жовтня зайняли стадіон у Рацці, де залишався останній осередок опору терористів. Наступ на Ракку тривав близько чотирьох місяців.