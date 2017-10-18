Зруйновану і спустошену Ракку показали з безпілотника (відео)

03:32, 18 жовтня 2017
Світ
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На відеозаписі видно пусті вулиці і практично зруйновані будівлі.

Зруйновані будівлі Ракки / REUTERS

Телеканал CNN опублікував знятий з безпілотника відеозапис в сирійському місті Ракка, яке було звільнене від бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава».

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На відеозаписі видно пусті вулиці і майже зруйновані будівлі, в одному з районів міста йде дим, на площі Paradise Square роз'їжджають позашляховики Демократичних сил Сирії.

Також показано стадіон і національний госпіталь в центрі міста, які вважалися «останнім оплотом» терористів.

Раніше стало відомо, що сирійське місто Ракка було повністю звільнене від бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава».

Агентство Reuters повідомляє, що сирійські повстанці 17 жовтня зайняли стадіон у Рацці, де залишався останній осередок опору терористів. Наступ на Ракку тривав близько чотирьох місяців.

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Теги: #звільнення Ракки#Ракку звільнили від ІД