ЗМІ повідомили про повне звільнення Ракки від бойовиків ІД

Сирійське місто Ракка було повністю звільнене від бойовиків терористичного угруповання «Ісламська держава» (ІД).

Про це повідомляє телеканал Al-Arabiya з посиланням на джерело.

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За даними співрозмовника телеканалу, терористи, що залишилися в місті, здалися бійцям опозиційних «Сил демократичної Сирії» (СДС).

Раніше повідомлялося, що Демократичні сили Сирії звільнили Старе місто Ракки від бойовиків терористичної організації "Ісламська держава".

Ракка була проголошена столицею "Ісламської держави", оскільки саме вона стала першим містом, яке повністю перейшло під контроль терористичної організації. У січні 2014 го бойовики вибили з міста загони повстанців Сирійської вільної армії, а уряд Сирії втратив контроль над містом раніше - навесні 2013 року.