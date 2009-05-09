Росія цього року на пропаганду за кордоном витратить $1,4 млрд.

Субсидії на інформаційно-пропагандистський супровід зовнішньої і внутрішньої політики Росії і формування сприятливого образу країни за кордоном в бюджеті 2009 року збільшено більш ніж на 11,52 млрд. рублів (близько 350 млн. дол.).

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПРФ, поліпшення російського іміджу збільшується цього року на 33,4% і обійдеться російським платникам податків 45,92 млрд. руб. (близько 1,4 млрд. дол.). Основна маса цих коштів піде на субсидії державним засобам масової інформації. Зокрема, значні кошти одержать два державні інформаційні агентства - РІА "Новости" і ІТАР-ТАСС - їх субсидування збільшиться на 77,8% і сягне 3,8 млрд. крб. (близько 115 млн. дол.)

Збільшуються й фінансування телевізійних каналів і радіомовлення. Зокрема, субсидії ВДТРК (Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія) для фінансової діяльності, "пов`язаної з виробництвом програмного продукту, наповненням ним телерадіо ефіру і для забезпечення заходів з доведення продукту до глядачів" збільшено на 2,77 млрд. крб. (близько 83 млн. дол..) - до 17 млрд. руб. (близько 515 млн. дол.)

За суттєвого нарощуванні витрат на інтернет- і телепропаганду, сильно урізано витрати бюджету на деякі державні друковані видання. Зокрема, субсидії на фінансування редакцій часопису "Российская федерация сегодня" та "Парламентской газеты" скоротили на 9,7 млн. руб. (близько 290 тис. дол.) - до 72,8 млн. руб. (близько 2,2 млн. дол.)

Загалом, витрати бюджету на поліпшення іміджу за допомогою друкованої продукції знизилися на 14,5% - до 3,3 млрд. крб. (близько 100 млн. дол.). Значну суму вирішено виділити і на організацію мовлення іноземними мовами. Каналу "ТВ-Новости" виділили на створення й мовлення телевізійних каналів англійською, арабською й іспанською мовами, фінансування вирішено збільшити майже вдвічі - до 7,4 млрд. руб. (близько 225 млн. дол.).

Відзначається, що загалом зусилля з «настроювання російського іміджу» співставне з обсягами фінансування 82 регіональних програм зайнятості з бюджету. На ці цілі в балансі країни додатково зарезервовано 43,7 млрд. руб. (близько 1,32 млрд. дол.).