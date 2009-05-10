У Москві стався потужний вибух на газопроводі на Мічурінському проспекті.

«Пожежа, що спалахнула минулої ночі на розподільному газопроводі на південному заході Москви, стала найбільшою за останнє десятиріччя. З нез’ясованих поки що причин стався великий витік газу, пролунав вибух. Вогняний факел здійнявся на висоту більш як двісті метрів. Його можна було спостерігати навіть з інших кінців міста. Через 6 годин полум`я було локалізовано. Проте повністю загасити пожежу не вдається досі. На повне вигорання газу в газопроводі потрібно ще декілька годин», - передає російський інформаційний канал «Вести».

Повідомляється, що в даний час аварійно-рятувальні бригади продовжують спалювати газ, тобто дають можливість вигоряти всьому газу, який залишився в трубі, після того, як було перекрито засувки. "Це може зайняти 1-2 години або більше", - повідомив журналістам прес-секретар мера Москви Сергій ЦОЙ.

У свою чергу представник незалежної рятувальної служби "Діггерспас" раніше повідомив ІТАР-ТАСС, що, по розрахунками рятувальників, газ з газопроводу, що вибухнув, догоратиме ще впродовж 4 годин. За його словами, на місці вибуху утворилася вирва, площею 15 квадратних метрів. Пожежники поливають водою навколишні конструкції, асфальт і контролюють полум`я, щоб воно не перекинулося на дерева, навколишні будинки. Всі засувки на газопроводі перекрито.

Рух Мічурінським проспектом і Никулінською вулицею, прилеглими до місця події, як і раніше закритий, район НП оточено.

Мер Москви Юрій ЛУЖКОВ вважає, що це НП - це техногенна катастрофа. "На моє переконання, на 99% це техногенна катастрофа. Але остаточно належить ще все точно вивчити", - заявив він журналістам на місці НП.

Ю.ЛУЖКОВ повідомив, що в місці пошкодження під землею проходять дві нитки трубопроводу, і після розриву почувся "хлопок" і моментальний спалах. Він припустив, що через якісь причини виникла ситуація "хлопка" і, мабуть, тролейбусні дроти спровокували спалах газу. За словами мера, у разі, якби не виникло горіння газу, ситуація була б набагато гіршою".

Мер Москви підтвердив, що в результаті вибуху газу на південному заході Москви постраждали п`ятеро людей. За його словами, до протиопікового центру доставлено чотирьох постраждалих, ще один з опіками 8% поверхні тіла від госпіталізації відмовився. "У трьох постраждалих опіки тіла менш як 10%, у одного – 35%. На даний час загрози їх життя немає", - сказав він.

НП на південному заході Москви сталося близько 00:20 за московським часом. За свідченням очевидців, спочатку почувся сильний звук газу, схожий на ревіння реактивного літака під час зльоту, після чого приблизно через хвилину стався спалах газу, і лише після цього виник палаючий факел заввишки за 20-поверховий будинок. У момент спалаху на ділянці Мічурінського проспекту, прилеглого до місця НП, майже не було автомобілів.