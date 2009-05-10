Грузинська опозиція пред'явила ультиматум Президенту

У Грузії опозиція пред`явила ультиматум Президенту Михайлу СААКАШВІЛІ. Як передає "Радіо Свобода", від нього вимагають до вечора сьогоднішнього дня, 10 травня, призначити дату початку прямих переговорів з опозиціонерами.

Таку вимогу було висунуто на багатотисячному мітингу, що відбувся напередодні в Тбілісі. Як заявила колишній спікер грузинського парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ, якщо така зустріч не відбудеться найближчими днями - це означатиме, що М.СААКАШВІЛІ не бажає діалогу.

Мітинги з вимогою добровільної відставки Президента Грузії відбуваються вже місяць. Опозиціонери встановили наметовий табір на центральній площі Тбілісі й цілодобово чергують біля будівлі парламенту.