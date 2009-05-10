Грузинська опозиція пред'явила ультиматум Президенту
17:53, 10 травня 2009Світ
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Мітинги у Тбілісі тривають вже місяць
У Грузії опозиція пред`явила ультиматум Президенту Михайлу СААКАШВІЛІ. Як передає "Радіо Свобода", від нього вимагають до вечора сьогоднішнього дня, 10 травня, призначити дату початку прямих переговорів з опозиціонерами.
Таку вимогу було висунуто на багатотисячному мітингу, що відбувся напередодні в Тбілісі. Як заявила колишній спікер грузинського парламенту Ніно БУРДЖАНАДЗЕ, якщо така зустріч не відбудеться найближчими днями - це означатиме, що М.СААКАШВІЛІ не бажає діалогу.
Мітинги з вимогою добровільної відставки Президента Грузії відбуваються вже місяць. Опозиціонери встановили наметовий табір на центральній площі Тбілісі й цілодобово чергують біля будівлі парламенту.
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