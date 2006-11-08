На виборах у США вперше за 12 років перемогли демократи

Демократична партія США вперше за 12 років одержала контроль над палатою представників на виборах в Конгрес США. Демократам вдалося перемогти республіканців в 15 ключових округах, що зумовило їх загальний успіх.

З 435 місць в палаті представників опозиційної Демократичної партії для перемоги необхідно набрати 218 місць. За даними на 08:45, демократам вже вдалося одержати 226 мандатів. У республіканців - 191 місце.

Адміністрація США вже визнала перемогу демократів на виборах в нижню палату Конгресу. Джордж Буш "розчарований" результатами голосування, заявив його політичний радник Ден Барлетт. Але Білий дім висловив бажання працювати спільно з новою більшістю законодавців щодо Іраку, у "війні з тероризмом" і у вирішенні економічних проблем. "Ми вважаємо, що демократи контролюватимуть нижню палату, і сподіваємося працювати разом з керівниками Демократичної партії у вирішенні пріоритетних питань", - заявив прес-секретар Білого дому Тоні Сноу.

Демократи встановили контроль над нижньою палатою Конгресу, і Джордж Буш подзвонив лідеру демократичної фракції в палаті 66-річній Ненсі Пелоcі, яка при такому сценарії стане новим спікером, тобто третьою особою в державній ієрархії.

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