Вибори у Чехії: до парламенту пройдуть як європейські, так і проросійські кандидати (відео)

За прогнозами, до парламенту Чехії пройдуть як європейські, так і проросійські кандидати. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Чехія обирає новий парламент. Саме він незабаром визначатиме зовнішню політику країни - зокрема, й щодо України. Серед кандидатів на депутатські крісла - як проєвропейські партії, так і відверті прихильники Росії.

Сьогодні у Чехії відкрились виборчі дільниці, але ажіотажу не очікується, адже відкритими вони будуть два дні.

Участь у виборах бере 31 партія, за прогнозами до парламенту може пройти лише чверть кандидатів.

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Лідирує згідно опитувань партія міліардера Андреа Бабіша, який наразі перебуває під слідством у справі про розкрадання 2 мільйонів євро, які виділив Євросоюз.

Всі шанси потрапити до парламенту має Комуністична партія Чехії та Моравії, яка відкрито виступає за дружні стосунки із Росією і намагалась заблокувати ратифікацію угоди про Асоціацію України з ЄС.

Подібні гасла має і партія популістської спрямованості "Пряма дія" під керівництвом Томіо Окамури. Вони виступають за зняття санкцій проти РФ.

Про серед кандидатів є і відверті друзі України. Так, лідер партії "Топ 09" свого часу так активно підтримував санкції, що йому заборонили відвідувати Росію.

Також до парламенту можуть пройти чеські соціал-демократи, лідер яких зараз очолює МЗС країни.

Комісії оприлюднять попередні підсумки виборів аж у суботу ввечері.