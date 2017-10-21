У Кенії гелікоптер упав у озеро, загинули пілот і чотири журналіста (відео)

У центральній частині Кенії в озеро Накуру впав вертоліт з журналістами на борту. Падіння вертольота відбулося незабаром після зльоту, передає 112.ua.

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Очевидці стверджують, що вертоліт незадовго до аварії покинув готель Jarika Hotel, а перед аварією летів на низькій висоті. На його борту знаходилося п'ять чоловік: пілот і чотири журналіста. Всі вони загинули. Журналісти летіли на політичну акцію.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня у Конго розбився Ан-12. МЗС України підтвердив загибель українця в результаті авіакатастрофи.