Глава Держдепу закликав Іран відкликати своїх військових з Іраку

Глава Держдепартаменту США Рекс Тіллерсон закликав Іран вивести з Іраку своїх бойовиків і військових експертів.

Оскільки війна проти "Ісламської держави" практично завершена, настав час відправити додому іноземних бойовиків і передати іракцям повний контроль над країною, заявив Тіллерсон у неділю, 22 жовтня, в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріаді, передає DW.com.

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Після захоплення бойовиками ІДІЛ близько третини території Іраку в 2014 році Іран активно брав участь у підготовці та фінансуванні іракських напіввійськових формувань для боротьби з джихадистами. США побоюються, що Іран продовжить розширювати свій вплив у регіоні. Беручи участь у війні в Сирії на боці президента Башара Асада, Тегеран також значно зміцнив свій вплив у цій країні.