Найвища людина планети (фоторепортаж, доповнено)

Два метри тридцять шість сантиметрів - такий зріст найвищої людини планети, п’ятдесяти п’ятирічного китайця Хі Шуна. Напередодні міжнародного дня Книги Рекордів Гінеса китайський велетень здійснює турне.

І першою з країн відвідав Бразилію. Подивитися на велета в Ріо-де-Жанейро зібралися тисячі людей. Щоб отримати автограф діти стояли в чергах. Завтра Хі Шун вирушить до інших міст Бразилії. Китаєць утримує світовий рекорд вже протягом двох років.

5 канал

Фото Reuters і AP

Довідка УНІАН. На звання найвищої людини в світі також претендують тунісець Радхуан Чарбіб (236 см) і мешканець села Подолянці Житомирської області Леонід СТАДНИК (253 см). Л. Стадник почав рости у віці 14 років після операції на мозку, в результаті якої у нього порушилася секреція і обмін речовин.

18 січня ц.р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО зустрівся в клінічній лікарні «Феофанія» в Києві з Леонідом СТАДНИКОМ, зріст якого спричинює ряд особливих потреб і побутових незручностей. Л.Стадник розповів В.Ющенко про своє життя – господарство, яке вони ведуть удвох з матір`ю, пенсійне забезпечення сім`ї, власне захоплення розведенням ягідних культур і листування з людьми з подібними проблемами.