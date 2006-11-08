Хто кого не хотів бачити сильніше

Генеральний Секретар Ради Європи Террі ДЕВІС під час перебування в Києві не зміг зустрітися з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у понеділок, 6 листопада, через те, що змінилися плани українського прем`єра.

Про це УНІАН повідомив спеціальний радник і прес-секретар офісу Генерального секретаря Ради Європи Матіаш ГРУДЕН.

«Зустріч Т.ДЕВІСА з прем`єр-міністром В.ЯНУКОВИЧЕМ була запланована на ранок понеділка. Згодом український уряд вирішив взяти участь у церемонії покладення квітів з нагоди звільнення Києва від нацистської окупації», - повідомив М.ГРУДЕН.

Він відзначив, що Генеральний секретар Ради Європи, дізнавшись про це рішення уряду після прибуття до Києва, направив В.ЯНУКОВИЧУ повідомлення, в якому висловив розуміння значущості цієї події для Києва, а також надію на можливість зустрітися з В.ЯНУКОВИЧЕМ цього ж дня пізніше.

“Однак через брак часу виявилося неможливим змінити програму візиту з тим, щоб знайти можливість для цієї зустрічі”, - повідомив М.ГРУДЕН, додавши, що Т.ДЕВІС повинен був вилетіти з Києва 6 листопада, оскільки наступного дня, 7 листопада, він повинен був взяти участь у дуже важливих дебатах стосовно бюджету в Страсбургу.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада народний депутат від Партії регіонів Ганна ГЕРМАН пояснила, що запланована на 6 листопада зустріч прем`єр-міністра України В.ЯНУКОВИЧА з генеральним секретарем Ради Європи Т.ДЕВІСОМ не відбулася через міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА.

За її словами, була домовленість з делегацією Ради Європи на певний час. “Коли нам у той час, коли мала прибути делегація Ради Європи, зателефонували і сказали, що кудись вони там не встигли: чи то в президентській адміністрації їх затримали, чи то ще кудись, і вони просять про інший час зустрічі, ми зважили всі “за і проти”, ми намагалися знайти таку хвилину, але, на жаль, час прем`єра був розписаний, оскільки прем`єр дуже відповідально ставиться до кожної хвилини свого часу”, - відзначила депутат.