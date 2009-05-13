Українське обладнання для знищення бомб і снарядів встановили в Грузії

Місія ОБСЄ сьогодні офіційно оформила з Міністерством оборони Грузії договір про передачу грузинській стороні українського спеціального устаткування, призначеного для розбирання і знешкодження боєприпасів з тротилом.

Як повідомила ІА «Новости-Грузия» в Департаменті з питань громадських справ Міноборони, з грузинського боку договір підписав заступник міністра оборони Георгій МУЧАІДЗЕ, від ОБСЄ - заступник керівника місії в Грузії Готфрід ХАННЕ.

"За допомогою цього устаткування, що використовує безпечні технології, будуть знешкоджувати списані авіабомби та артилерійські снаряди, з яких можна буде витягти тротил", - заявив Г.МУЧАІДЗЕ.

Місія ОБСЄ в Грузії оголосила 2004 року тендер про придбання устаткування для знешкодження бомб і снарядів з тротилом, який виграла українська компанія "Укроборонсервіс".

Після закінчення тендеру місія ОБСЄ оформила відповідну угоду з держкомпанією України «Укроборонсервіс» і грузинським державним військовим науково-технічним центром Грузії «Дельта».

На основі угоди устаткування для знешкодження тротилових боєприпасів було встановлене в районі Дедоплісцкаро (Східна Грузія).