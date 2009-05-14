Американці захопили в Аденській затоці 17 піратів
17:11, 14 травня 2009Світ
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Військові висадилися на головному судні
Американські військові моряки захопили 17 піратів після того, як відбили їхню атаку на єгипетський корабель в Аденській затоці.
Як повідомляє "Газета.ру",військові також висадилися можливо на головному судні піратів – найбільшому кораблі, на якому ті базувалися.
Полонені пірати перебувають на американському кораблі Gettysburg, де їх допитують.
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