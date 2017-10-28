У Барселоні відбулися демонстрації противників незалежності Каталонії, є постраждалі. Про це повідомляє медіакорпорація, створена Женералитетом Каталонії, пише РБК-Україна.

"Група ультрас з іспанськими прапорами вийшла на вулиці, щоб висловити протест проти визнання незалежності Каталонії. На своєму шляху в Барселоні вони напали на студію Catalunya Ràdio, співробітників каналу BTV. Всього під час зіткнень постраждали три людини", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією видання, двоє чоловіків віком 31 та 32 роки зазнали нападу з боку протестувальників у центрі Барселони, їх з невеликими травмами доставили в лікарню Сан-Пау. Третій отримав легкі поранення під час атаки протестувальників, які поранили його в обличчя.

Manifestació violenta davant de Catalunya Ràdio. Han trencat vidres i no es pot sortir de l’emissora #DefensemCatRàdiopic.twitter.com/nkTWuKRJP4 — Saül Gordillo (@saulgordillo) October 27, 2017

Зазначається, що в будівлі, де знаходиться студія каталонського радіо, протестувальники вибили вікна і заважали працівникам вийти з дому, поки не прибули загони поліції Каталонії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іспанії Генеральна прокуратура планує почати розслідування відносно глави каталонської адміністрації Карлеса Пучдемона за проголошення незалежності регіону.

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Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Каталонії відбувся референдум щодо незалежності. За даними організаторів, явка становила 42% громадян, які мають право голосу. За незалежність регіону висловилися 90% усіх, хто проголосував.

Каталонський парламент вчора, 27 жовтня, проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність автономії від Іспанії.

Іспанія виступає проти незалежності Каталонії, й того ж дня іспанський сенат схвалив план уряду із запровадження прямого правління над Каталонією.

Також 27 жовтня прем’єр-міністр Іспанії Маріано Рахой заявив про розпуск уряду Каталонії і каталонського парламенту. Дочасні вибори у Каталонії призначені на 21 грудня.

ЄС та США заявили, що не визнають незалежність Каталонії.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін також заявив, що Україна підтримує територіальну цілісність Королівства Іспанія у межах міжнародно визнаних кордонів.