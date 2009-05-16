Путін радить Європі подумати, перш ніж закопувати мільярди доларів

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН заявляє, що Росія не проти будівництва альтернативного газопроводу «Набукко».

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, про це він сказав учора в Сочі на спільній прес-конференції з прем`єр-міністром Італії Сільвіо БЕРЛУСКОНІ.

«Ми проти здійснення альтернативних проектів нічого не маємо», - сказав В.ПУТІН.

Разом з тим він наголосив, що «перш ніж вкласти мільярди доларів у трубу й закопати їх у землю, потрібно зрозуміти, звідки візьметься газ у цій трубі».

«Будь ласка, якщо є впевненість у тому, що цей проект буде реалізований, заради Бога, нехай роблять. Ми не заперечуватимемо і не заважатимемо», - запевнив В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня в Сочі російська компанія «Газпром» уклала угоди з газовими компаніями Болгарії, Греції і Сербії про створення спільних підприємств для організації будівництва газопроводу «Південний потік» територією цих країн.

Від «Газпрому» угоди підписав голова правління цієї компанії Олексій МІЛЛЕР. З боку Болгарії, Греції і Сербії документи підписали відповідно голови компаній «Болгарський енергетичний холдинг», «ДЕСФА» і «Сербіягаз».

Також відбулося підписання другого доповнення до Меморандуму про взаєморозуміння від 23 червня 2007 року про подальші кроки з реалізації проекту «Південний потік» між «Газпромом» і італійською компанією ЕНІ.