Президента Литви обрали в першому турі

Єврокомісар з питань бюджету і фінансового програмування Даля Грібаускайте перемогла в першому турі виборів президента Литви. За попередніми даними, вона набрала 68,39% голосів, явка становила 50,63%.

Як було оголошено на спеціальній прес-конференції, ці дані базуються на інформації з 1 тисячі 765 виборчих ділянок з 2 тисяч 035 і будуть уточнені, але перевага така значна (у лідера соціал-демократичної партії, який іде другим, 12,21% голосів), що підсумок навряд чи зміниться. Це буде другий випадок, коли президента в Литві обрали в першому турі, після обрання в 1993 р. Альгірдаса Бразаускаса.

З перемогою Грібаускайте вже привітав прем`єр Андрюс Кубілюс, який відвідав її виборчий штаб. Після зустрічі Грібаускайте заявила журналістам, що найближчим часом зустрінеться з головою кабінету.

"12 липня, після інавгурації, моїм першим завданням буде оцінити роботу уряду і протягом 15 днів подати нового прем`єра. А те, що деякі міністри мене не влаштовують, я говорила протягом всієї виборчої компанії, і своєї думки не змінила", - цитує РІА «Новости».

За конституцією, з приходом нового президента уряд має скласти повноваження.

Грібаускайте 1956 р.н., за освітою економіст: закінчила Ленінградський університет і стажувалася за спеціальною програмою в Джорджтаунському університеті в США. У 90-і роки працювала в системі МЗС, брала активну участь у переговорах з ЄС, в 1996-1999 рр. працювала в посольстві Литви в США, в 2000-2001 рр. була віце-міністром закордонних справ. У 1999-2000 і 2001-2004 рр. - віце-міністр фінансів, аж до призначення єврокомісаром.

Знає російську, польську, англійську та французьку мову. Незаміжня.