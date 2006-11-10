Помер один з найвідоміших ведучих СBS News (фото)

У Нью-Йорку у четвер у віці 65 років помер відомий тележурналіст Ед Бредлі (Ed Bradley).

Бредлі, який помер від раку крові, довгі роки був кореспондентом і ведучим програми "60 Minutes" на телеканалі CBS News, повідомляє AP. При цьому він став одним з перших чорношкірих журналістів, хто з`явився в ефірі найбільшого американського телеканалу. Бредлі також був першим кореспондентом-афроамериканцем, що одержав постійну акредитацію при Білому домі.

Окрім роботи для "60 Minutes", він також створив декілька повнометражних документальних фільмів.

За 35 років співпраці з СBS News Бредлі загалом 19 разів отримував нагороду "Еммі" – найпрестижнішу премію у області телебачення. Національною асоціацією чорношкірих журналістів Едові Бредлі було присвоєно найвищу нагороду - "За довічні досягнення".

Лента.ру