У Європі почався перший суд над сомалійськими піратами

У Роттердамі почався перший в Європі судовий процес над сомалійськими піратами, повідомляє AFP. Перед судом постали п`ятеро учасників нападу на нідерландське судно 2 січня 2009 року в Аденській затоці. Спроба піратів захопити судно була зупинена данським сторожовим кораблем, команда якого затримала піратів.

21 січня Нідерланди видали ордери на арешт всіх п`ятьох учасників нападу. 10 лютого пірати літаком були доставлені до Нідерландів. У разі визнання їх винними ватажкові групи загрожує позбавлення волі строком до 12 років, іншим її учасникам - до 9 років.

Раніше суд відхилив прохання адвоката про помилування одного з піратів. За словами адвоката, цей громадянин Сомалі - єдиний годувальник в сім`ї, проте судді відмовили в помилуванні, вирішивши, що сомалєць повернеться до заняття піратством.

Процеси над сомалійськими піратами проходять, переважно, в Сомалі та в Кенії. У квітні 2009 року до Нью-Йорка був доставлений єдиний пірат, який вижив з тих, що напали на американське судно "Маєрск Алабама". Йому висунуті звинувачення по п`яти епізодах.

28 квітня російський корабель "Адмірал Пантелєєв" затримав судно з 29 піратами. Якщо Росії не вдасться передати спійманих злочинців жодній з африканських країн, пірати можуть постати перед російським судом.

Лента.ру